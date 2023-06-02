С Максима Галкина отказались снять статус иноагента

Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск российского шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) к Министерству юстиции РФ. О том, что с Галкина отказались снять статус иноагента, сообщает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — заявила судья.

Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин покинул страну.