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2 июня 2023, новость

С Максима Галкина отказались снять статус иноагента

Покинувший Россию в 2022 году комик ранее потребовал удалить записи его зарубежных выступлений
Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск российского шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) к Министерству юстиции РФ. О том, что с Галкина отказались снять статус иноагента, сообщает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — заявила судья.

Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин покинул страну.

Ранее сообщалось, что Галкин требует удалить записи его зарубежных выступлений. По словам источника из окружения артиста, из-за их распространения упала заполняемость зала на выступлениях комика.

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