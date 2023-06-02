Наверх
2 июня 2023, новость

Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм

Создатели фильма подали заявку на получение субсидий государственного Фонда кино
Сергей Жуков | Источник: PersonaStars

Студия Yellow, Black & White снимет художественный фильм о группе «Руки вверх!». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Детали сюжета не раскрываются. По словам собеседника издания, заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино в настоящее время рассматривается сценарной группой фонда.

Сценарий к грядущей киноленте о музыкальном коллективе писали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Ожидается, что в качестве режиссера выступит Аскар Узабаев.

Напомним, ранее лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков вернулся к роли продюсера в сериале «Евгенич». Кроме того, исполнитель выступает шоураннером сериала «Плакса», главную роль в котором исполняет его дочь Вероника Жукова.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Плакса
Сергей Жуков
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Евгенич
Про Золушку снимут фильм ужасов
Надо смотреть: 6 любопытных киноновинок на любой вкус
Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо
Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме
Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»
Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца
Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке
Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере
Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото
Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках
Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»
92-летний Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
О Майкле Джексоне снимут байопик
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Про Брюса Ли снимут биографический фильм
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Безруков снимается в новом историческом сериале
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Российский режиссер снимет боевик с Идрисом Эльбой
Орбакайте сообщила о работе над фильмом «Любовь-морковь 4»
Данила Козловский снимет новый фильм
У фильма «Лед» с Александром Петровым появится третья часть
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Новые трейлеры
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Взрослые
Трейлер (англ.)
Захваченный рейс
Трейлер (англ.)
Райцентр
Тизер
Без обид
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь