Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм

Студия Yellow, Black & White снимет художественный фильм о группе «Руки вверх!». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Детали сюжета не раскрываются. По словам собеседника издания, заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино в настоящее время рассматривается сценарной группой фонда.
Сценарий к грядущей киноленте о музыкальном коллективе писали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Ожидается, что в качестве режиссера выступит Аскар Узабаев.
Напомним, ранее лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков вернулся к роли продюсера в сериале «Евгенич». Кроме того, исполнитель выступает шоураннером сериала «Плакса», главную роль в котором исполняет его дочь Вероника Жукова.