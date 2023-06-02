Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм

Сергей Жуков | Источник: PersonaStars

Студия Yellow, Black & White снимет художественный фильм о группе «Руки вверх!». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Детали сюжета не раскрываются. По словам собеседника издания, заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино в настоящее время рассматривается сценарной группой фонда.

Сценарий к грядущей киноленте о музыкальном коллективе писали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Ожидается, что в качестве режиссера выступит Аскар Узабаев.