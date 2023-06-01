Путин поздравил мультсериал «Смешарики» с 20-летием

Кадр из мультсериала «Смешарики. Новые приключения»

Президент России Владимир Путин направил творческому коллективу мультсериала «Смешарики» поздравление с 20-летием проекта. Копию официальной телеграммы главы страны «Газете.Ru» предоставила пресс-служба ГК «Рики».

«За прошедшее время Смешарики стали любимыми персонажами для нескольких поколений мальчишек и девчонок из России и других стран, научили их ценить дружбу, преодолевать трудности, верить в добро и справедливость», — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил профессионализм авторов проекта, весомый вклад в вопросы воспитания подрастающего поколения и актуальность поднимаемых тем, а также поблагодарил творческий коллектив за продолжение традиций отечественной мультипликации:

«И конечно, искренние слова признания сплоченному, талантливому коллективу проекта. Важно, что, сохраняя лучшие традиции отечественной школы анимации, вы смело, по-новаторски подходите к делу, поднимаете в сериале серьезные темы, своим творчеством участвуете в воспитании подрастающего поколения».

Кроме того, Путин поздравил создателей проекта с Международным днем защиты детей.