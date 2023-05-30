Звезда «Кавказской пленницы» пожаловалась на обратную сторону популярности

Наталья Варлей и Георгий Вицин в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» | Источник: Legion-Media.ru

75-летняя актриса Наталья Варлей вспомнила, как к ней приставали поклонники после успеха фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она сыграла главную роль. Об этом пишет «Дни.ру».

«Когда фильм "Кавказская пленница" вышел на экраны, я была на гастролях. И тогда же я узнала обратную сторону популярности. На следующий день ко мне на второй этаж забрались местные мальчишки. Такое вот дерзкое проникновение поклонников!» — рассказала Варлей.

Она призналась, что у нее дома до сих пор хранятся чемоданы с письмами от поклонников. По словам артистки, чаще всего ей писали мужчины из тюрем и колоний. Варлей отметила, что на фоне популярности знаменитой комедии «лишилась спокойной жизни». Из-за ажиотажа вокруг персоны актрисы возле ее подъезда некоторое время дежурили полицейские.