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30 мая 2023, новость

Светлана Пермякова рассказала, почему больше не смотрит КВН

Актриса подчеркнула, что не открещивается от прославившей ее передачи
Кадр из телешоу «СуперЖенщина»

Актриса, известная многим по КВН и сериалу «Интерны», Светлана Пермякова во время гастролей в Воронеже дала эксклюзивное интервью «КП» в котором рассказала, почему перестала смотреть выступления действующих команд Клуба веселых и находчивых. По ее словам, на это не хватает свободного времени, кроме того, нужно идти вперед.

«Я не открещиваюсь от КВН, как некоторые артисты, наоборот, я очень благодарна команде, благодаря КВНу ко мне пришла известность. Кто бы знал Светлану Пермякову, если бы не КВН? Но я считаю, что закрыла гештальт, не хочу тянуть его в будущее. Нужно идти дальше к новому чему-то. А не тянуть старое: вы знаете, я вот когда-то была… Всем интересно, кем ты сейчас являешься», — объяснила Пермякова.

Она добавила, что если зритель забыл прошлые заслуги артиста, ему об этом напоминать не нужно, а вместо этого радовать нынешними.

В 2023 году на телевидении начнет выходить шоу Пермяковой «СуперЖенщина», участницы которого будут проходить различные испытания и отвечать на вопросы о кулинарии, воспитании детей и труде домохозяек. Победительница получит не только статус «суперженщины», но и денежный приз.

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