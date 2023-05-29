Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым

Александр Абдулов | Источник: PersonaStars

Актер Леонид Ярмольник рассказал, что виделся с Александром Абдуловым за два дня до смерти коллеги. В комментарии сайту «МК» артист сообщил, что приходил к нему в больницу.

«Когда человек уходит после тяжелой болезни, все равно остаются какие-то дни, какие-то встречи. В последний раз мы виделись за два дня до того, как его не стало, в Чазовском центре у Юрия Бузиашвили, у которого он лежал», — поделился Ярмольник.

Он также вспомнил, что незадолго до смерти Абдулов отправился встречать Новый год с мамой и другими родственниками вопреки строгим запретам врачей. По словам Ярмольника, это стало причиной смерти актера.