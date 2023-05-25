Алена Бабенко рассказала, как написала письмо Ларсу фон Триеру

Алена Бабенко посетила шоу «5 книг» на телеканале «Ключ» и рассказала, что однажды написала письмо известному датскому режиссеру Ларсу фон Триеру и получила от него ответ.
«Я писала фон Триеру, писала на Каннский фестиваль. Он ответил, что пока не нуждается в российских артистах. Возможно, письмо было не очень талантливым или душевным. Или просьбу не получилось выразить точно…» — рассказала актриса.
Кроме того, Бабенко рассказала ведущему передачи Александру Цыпкину, что чувствует мистическую связь с Эдит Пиаф и пишет эссе и стихи, правда, пока только «в стол».
Алена Бабенко прославилась, снявшись в драме «Водитель для Веры». Также на счету актрисы — роли в фильмах «Карнавальная ночь 2», «Чертово колесо», «Каникулы строгого режима», «О чем еще говорят мужчины», «Экипаж».
Ларс фон Триер снял такие картины, как «Нимфоманка», «Догвилль», «Антихрист», «Меланхолия». Режиссер девять раз становился номинантом смотра, взял «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте» в 2000 году и гран-при жюри за «Рассекая волны» в 1996 году.