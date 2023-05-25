Алена Бабенко рассказала, как написала письмо Ларсу фон Триеру

Алена Бабенко

Алена Бабенко посетила шоу «5 книг» на телеканале «Ключ» и рассказала, что однажды написала письмо известному датскому режиссеру Ларсу фон Триеру и получила от него ответ.

«Я писала фон Триеру, писала на Каннский фестиваль. Он ответил, что пока не нуждается в российских артистах. Возможно, письмо было не очень талантливым или душевным. Или просьбу не получилось выразить точно…» — рассказала актриса.

Кроме того, Бабенко рассказала ведущему передачи Александру Цыпкину, что чувствует мистическую связь с Эдит Пиаф и пишет эссе и стихи, правда, пока только «в стол».