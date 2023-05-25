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25 мая 2023, новость

Шпица объяснила, почему обнажилась на съемках фильма Гордона

Актриса призналась, что ее не пугают откровенные сцены в кино
Екатерина Шпица в фильме «Огни притона»

Актриса Екатерина Шпица в онлайн-шоу «Лера в большом городе» призналась, что не видит ничего постыдного в обнаженных сценах в кино.

«Актриса быстренько натягивает на грудь одеяло, чтобы была маркировка 12+. При этом происходит секс. Родитель со своим чадом все равно должен обсудить, на что это был намек, куда это дядя с тетей в спальню пошли. У ребенка возникает этот интерес. Вроде как все прикрыто, поэтому нормально. И это прямо видно», — высказалась Шпица.

Артистка отметила, что именно поэтому согласилась обнажиться в фильме Александра Гордона «Огни притона» 2011 года. По словам актрисы, это важная роль в ее карьере, потому что ей приходилось долго входить в образ и «уходить от себя». Шпица считает нормальным использование эротических сцен в кино, так как не видит в этом ничего противоестественного.

«А что в этом такого? Женщины не спят голыми? Или им нужно обязательно меня снять со спины, чтобы зрители не подумали: «Что-то как-то не оправданно. Что это она голая спит?!» — посмеялась Шпица.

Напомним, свои первые роли Екатерина Шпица сыграла в телесериалах «Счастливы вместе» и «Принцесса цирка». В 2011 году снялась в одной из главных ролей в фильме Александра Гордона «Огни притона». В 2012 году появилась в фильме-катастрофе «Метро», а в 2014-м — в драме «Поддубный».

Помимо съемок в кино и работы в Музыкальном театре национального искусства, Екатерина Шпица активно участвует в различных телепроектах, в частности, была участницей шоу «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».

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