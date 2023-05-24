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24 мая 2023, новость

Названы самые кассовые мультфильмы в истории

Опубликован список анимационных лент, собравших самую большую кассу в прокате
Кадр из мультфильма «Супербратья Марио»

Анимационная картина «Братья Супер Марио в кино», снятая по мотивам культовой игры Super Mario Bros., стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории мирового кино. Об этом сообщает Collider.

Проект голливудской студии Illumination собрал в мировом прокате 1,2 миллиарда долларов. Первое и второе место занимают «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» (1,4 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно). Также в пятерку лидеров вошли «Миньоны» и «Суперсемейка 2».

Ранее сообщалось, мультфильму «Супербратья Марио в кино» за пять дней удалось собрать $377 млн. Тем самым, лента установила рекорд как лучший старт среди всех анимационных фильмов в истории. Его бюджет составил $100 млн.

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