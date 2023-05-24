Названы самые кассовые мультфильмы в истории

Кадр из мультфильма «Супербратья Марио»

Анимационная картина «Братья Супер Марио в кино», снятая по мотивам культовой игры Super Mario Bros., стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории мирового кино. Об этом сообщает Collider.

Проект голливудской студии Illumination собрал в мировом прокате 1,2 миллиарда долларов. Первое и второе место занимают «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» (1,4 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно). Также в пятерку лидеров вошли «Миньоны» и «Суперсемейка 2».