83-летняя Польских возмутилась из-за слухов о своей госпитализации

Галина Польских

Советская и российская актриса Галина Польских пожаловалась в беседе с «Пятым каналом» на слухи о своей госпитализации.

Артистка объяснила, что подобные слухи не только вызывают волнение у ее друзей и близких, но и создают проблемы на работе. «Вот сейчас мой режиссер узнает. Вся группа скажет: "О! Она болеет. Она в больнице. Ну что делать. Давайте другую актрису возьмем"», — рассказала она.

83-летняя Польских пристыдила журналистов, распространяющих информацию о ее якобы проблемах со здоровьем. Она назвала ситуацию «безобразием».

22 мая Telegram-канал «112» сообщил, что Галина Польских была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что звезде театра и кино проведут всестороннее обследование и скорректируют лечение хронических заболеваний. В тот же день Польских попровергла информацию о серьезных проблемах с сердцем.