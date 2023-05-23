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23 мая 2023, новость

83-летняя Польских возмутилась из-за слухов о своей госпитализации

Народная артистка заявила, что из-за подобных слухов ее могли лишить роли в театре
Галина Польских

Советская и российская актриса Галина Польских пожаловалась в беседе с «Пятым каналом» на слухи о своей госпитализации.

Артистка объяснила, что подобные слухи не только вызывают волнение у ее друзей и близких, но и создают проблемы на работе. «Вот сейчас мой режиссер узнает. Вся группа скажет: "О! Она болеет. Она в больнице. Ну что делать. Давайте другую актрису возьмем"», — рассказала она.

83-летняя Польских пристыдила журналистов, распространяющих информацию о ее якобы проблемах со здоровьем. Она назвала ситуацию «безобразием».

22 мая Telegram-канал «112» сообщил, что Галина Польских была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что звезде театра и кино проведут всестороннее обследование и скорректируют лечение хронических заболеваний. В тот же день Польских попровергла информацию о серьезных проблемах с сердцем.

Артистка объяснила, что находится на трехдневном плановом обследовании, уточнив, что периодически ложится в больницу «для себя». Звезда попросила не переживать за ее самочувствие. С ней все нормально и «ничего страшного» не произошло.

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