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24 мая 2023, фоторепортажСъемки

Лядова и Хлынина снимаются в сериале о женской дружбе: первые фото

Актрисы появятся в проекте «Первый класс»
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Фото предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки сериала «Первый класс» с Еленой Лядовой, Анной Чиповской, Мариной Васильевой и Юлией Хлыниной.

Драмеди рассказывает о трех подругах, которые объединяют усилия, чтобы заполучить заветное место для своих детей, будущих первоклассников, в самой элитной школе города.

Небогатая, но умная женщина в разводе (эту роль исполняет Марина Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Юлия Хлынина) и жена бизнесмена Лена (Анна Чиповская) — все три героини такие разные, но одинаково готовы на все ради успеха своего ребенка. Чем ближе заветное место, тем активнее каждая из них ведет свою игру. В истории будет много предательств, измен, любви, откровений и одна смерть, а в финале каждая из подруг узнает цену престижа.

Подробности о роли Елены Лядовой пока не сообщаются, однако, судя по первым фото со съемочной площадки, ее героиня занимает ответственную должность и, возможно, является родственницей Ани.

По словам Юлии Хлыниной, сериал рассказывает о современных женщинах и их взаимоотношениях: «Это поиск ответов на вопросы о том, что происходит в женской дружбе, существует ли она, есть ли возможность женщинам найти общий язык и возможно ли остаться во всех этих отношениях человеком, найти силы на поддержку, доброту, любовь и стать сильнее, мудрее, гармоничнее, чтобы в результате быть примером для своего ребенка, который пойдет в первый класс». 

В проекте также появятся Артем Быстров, Никита Ефремов, Ростислав Бершауэр, Михаил Тройник, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие.

Режиссером сериала выступает Светлана Самошина («Шестнадцать +», «Край надломленной луны»). Производством занимаются онлайн-кинотеатр Иви и компания Star Media.

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