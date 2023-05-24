Лядова и Хлынина снимаются в сериале о женской дружбе: первые фото

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Фото предоставлены пресс-службой

Драмеди рассказывает о трех подругах, которые объединяют усилия, чтобы заполучить заветное место для своих детей, будущих первоклассников, в самой элитной школе города.

Небогатая, но умная женщина в разводе (эту роль исполняет Марина Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Юлия Хлынина) и жена бизнесмена Лена (Анна Чиповская) — все три героини такие разные, но одинаково готовы на все ради успеха своего ребенка. Чем ближе заветное место, тем активнее каждая из них ведет свою игру. В истории будет много предательств, измен, любви, откровений и одна смерть, а в финале каждая из подруг узнает цену престижа.

Подробности о роли Елены Лядовой пока не сообщаются, однако, судя по первым фото со съемочной площадки, ее героиня занимает ответственную должность и, возможно, является родственницей Ани.

По словам Юлии Хлыниной, сериал рассказывает о современных женщинах и их взаимоотношениях: «Это поиск ответов на вопросы о том, что происходит в женской дружбе, существует ли она, есть ли возможность женщинам найти общий язык и возможно ли остаться во всех этих отношениях человеком, найти силы на поддержку, доброту, любовь и стать сильнее, мудрее, гармоничнее, чтобы в результате быть примером для своего ребенка, который пойдет в первый класс».