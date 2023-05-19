Экс-звезда «Уральских пельменей» отправился в тур по колониям

Андрей Рожков

Экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» отправились на гастроли по колониям Свердловской области. Об этом сообщает новостной портал Ura.

Первый концерт тура прошел в ИК-10 в Екатеринбурге, уточнили в пресс-службе ГУФСИН в своих соцсетях. «Андрей Рожков и группа "Импровизация" побывали в ИК-10 и сыграли для осужденных. Затем шоумен и представителями надзорного ведомства вместе с представителями ИК-10 побывали в мебельном цеху», — рассказали в ведомстве, уточнив, что ИК-10 произвела продукции в 2022 году на 360 млн руб.

Рожков рассказал, что команда «Пара Фраз» попросила его организовать их выступление в одной из колоний, чтобы поддержать осужденных. «Я спросил их: "А если понравится?". Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — отметил шоумен.