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18 мая 2023, новость

Шварценеггер открестился от роли Терминатора

Актер заявил, что самой вселенной франшизы необходима какая-то хорошая идея
Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор: Генезис»

Актер Арнольд Шварценеггер открестился от роли робота гуманоидного типа — Терминатора. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.

На вопрос журналиста о том, завершена ли кинофраншиза «Терминатор», актер ответил отрицательно. «Франшиза не закончена. Но я задолбался», — сказал актер.

Он также отметил, что люди хотят увидеть от фильма что-то новое и самой вселенной необходима какая-то хорошая идея. «"Терминатор" во многом способствовал моему успеху, поэтому я всегда смотрел на него с любовью», — добавил он.

По мнению Шварценеггера, первые три фильма киновселенной «были великолепны». В съемках четвертой части он не участвовал, так как на тот момент занимал пост губернатора Калифорнии. Пятую и шестую части фильма актер посчитал слабыми с точки зрения сценария.

Напомним, ранее режиссер Джеймс Кэмерон в разговоре объяснил провал фильма «Терминатор: Темные судьбы» в прокате возрастом исполнителей главных ролей - Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон. Кинематографист предположил, что неудача картины в прокате обусловлена тем, что молодым зрителям было неинтересно наблюдать за столь возрастными актерами.

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