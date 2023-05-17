Компания Маслякова запустит аналог программы КВН на ТНТ

Александр Масляков

Телеканал ТНТ представит аналог программы КВН. Об этом сообщается в пресс-релизе ТНТ.

Уточняется, что производством нового шоу займется компания главы КВН Александра Маслякова. Новый проект будет похож на программу «Игра», ранее выходившую на телеканале.

Согласно правилам новой передачи, несколько команд будут бороться за кубок и денежный приз.

«Запускаем абсолютно новое юмористическое шоу, площадку для развития новых юмористов и комиков, совместив наш уникальный опыт. КВН — многолетняя школа талантов, а ТНТ — лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код. Научим, сделаем звездами, а за классный юмор еще и заплатим», — поделилась директор ТНТ Тина Канделаки.