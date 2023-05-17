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17 мая 2023, новость

Компания Маслякова запустит аналог программы КВН на ТНТ

Сообщается, что новое шоу будет похоже на программу «Игра»
Александр Масляков

Телеканал ТНТ представит аналог программы КВН. Об этом сообщается в пресс-релизе ТНТ.

Уточняется, что производством нового шоу займется компания главы КВН Александра Маслякова. Новый проект будет похож на программу «Игра», ранее выходившую на телеканале.

Согласно правилам новой передачи, несколько команд будут бороться за кубок и денежный приз.

«Запускаем абсолютно новое юмористическое шоу, площадку для развития новых юмористов и комиков, совместив наш уникальный опыт. КВН — многолетняя школа талантов, а ТНТ — лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код. Научим, сделаем звездами, а за классный юмор еще и заплатим», — поделилась директор ТНТ Тина Канделаки.

Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках в КВН из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским. Судя по всему, Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.

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