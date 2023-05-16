Ида Галич пожаловалась на срыв шоу из-за «свинства» приглашенного гостя

Ида Галич

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале о срыве своего шоу «1-11» из-за приглашенного гостя.

Галич призналась, что за всю историю своей программы никогда не сталкивалась «с подобным свинством». Как оказалось, звезда не явилась на съемки, чем подвела команду.

«Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед ВК, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — заявила ведущая.

Галич не уточнила, какая звезда должна была прийти на шоу, но в СМИ начала ходить информация о том, что приглашенным гостем должна была стать певица Люся Чеботина. Ее представители даже дали комментарий о том, что блогерша, действительно, просила приехать на передачу артистку, но те не договаривались ни на что.

Галич подтвердила, что приглашенной звездой должна была стать Чеботина. Она призналась, что ждала извинений от певицы и ее команды, а не «вранья».

«Но я от таких "комментариев" со стороны "звезды" просто в ауте. Я суперпрофессионал, который всегда со всеми договаривается. Всегда является на съемки. И в случае, где я не права, всегда могу найти смелость извиниться», — заключила Галич.