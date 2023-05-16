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16 мая 2023, новость

Ида Галич пожаловалась на срыв шоу из-за «свинства» приглашенного гостя

Блогерша заявила, что ждала от звезды извинений, а не «вранья»
Ида Галич

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале о срыве своего шоу «1-11» из-за приглашенного гостя.

Галич призналась, что за всю историю своей программы никогда не сталкивалась «с подобным свинством». Как оказалось, звезда не явилась на съемки, чем подвела команду.

«Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед ВК, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — заявила ведущая.

Галич не уточнила, какая звезда должна была прийти на шоу, но в СМИ начала ходить информация о том, что приглашенным гостем должна была стать певица Люся Чеботина. Ее представители даже дали комментарий о том, что блогерша, действительно, просила приехать на передачу артистку, но те не договаривались ни на что.

Галич подтвердила, что приглашенной звездой должна была стать Чеботина. Она призналась, что ждала извинений от певицы и ее команды, а не «вранья».

«Но я от таких "комментариев" со стороны "звезды" просто в ауте. Я суперпрофессионал, который всегда со всеми договаривается. Всегда является на съемки. И в случае, где я не права, всегда могу найти смелость извиниться», — заключила Галич.

В шоу Иды Галич «1−11» звездные гости соревнуются в знаниях с школьниками. Ранее участие в съемках принимали Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Клава Кока, Агата Муцениеце и другие знаменитости.

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