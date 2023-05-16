Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили

Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт | Источник: PersonaStars

В Екатеринбурге внезапно отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», который должен был пройти на сцене Дворца молодежи. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Постановку должны были показать 18 мая, однако афиша пропала с сайта Дворца молодежи. При этом официально об отмене спектакля нигде не сообщалось.

В проекте задействованы актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Организаторы гастролей артистов прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Спектакль отменен. Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали. Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос, мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет», — сообщили в компании «Антракт», отвечающей за тур актеров со спектаклем.