Звезда фильма «Назад в будущее» не верит в успех возможного ремейка

Назад в будущее

Актер Майкл Дж. Фокс в беседе с Variety признался, что ему все равно, будет ли анонсирован ремейк фильма «Назад в будущее».

Фокс, который сыграл в оригинальном проекте главную роль, также отметил, что не считает разумным думать о перезапуске. «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Я не думаю, что фильм нуждается в перезагрузке. Вы собираетесь найти лучший способ рассказать историю? Я сомневаюсь в этом», — заявил актер.

На вопрос, хотел ли бы кто-то из режиссеров поработать с Фоксом над еще одним фильмом во вселенной «Назад в будущее», он ответил: «Я уверен, что кто-то думал об этом. Но в тот момент у меня была ранняя стадия болезни Паркинсона, так что не думаю, что захотел бы взяться за это». Кристофер Ллойд же поддержал идею снять продолжение фильма. По словам актера, для этого нужна «блестящая идея».