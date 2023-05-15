Наверх
15 мая 2023, новость

Звезда фильма «Миссия: невыполнима» скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках

Саймон Пегг признался, что побороть зависимость он смог после рождения дочери
Саймон Пегг | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Саймон Пегг рассказал, что ему удалось скрыть свою борьбу с алкоголизмом во время съемок фильма «Миссия: невыполнима 3». Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

«Ты учишься делать это так, чтобы никто не заметил. Ты сделаешь все возможное, чтобы его [алкоголизм] не остановили. Но в конце концов доходит до того, что скрывать это становится невозможно, и именно тогда, к счастью, я смог выбраться из этой передряги», — признался актер.

По словам Пегга, он столкнулся с алкогольной зависимостью в попытках пережить эмоциональную боль. Побороть зависимость он смог после рождения дочери в 2009 году.

В третьем фильме франшизы «Миссия: невыполнима» Пегг сыграл роль техника МВФ Бенджи Данна, а позже повторил роль в картинах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» 2011 года и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» 2015 года. По словам актера, у него сложились теплые взаимоотношения с партнером по съемочной площадке Томом Крузом. Пегг считает коллегу «простым и дружелюбным».

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Дыхание
Трейлер
Голова-жестянка
Трейлер
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Трейлер (англ.)
Чужестранка
Трейлер (7 сезон, англ.)
Основание
Тизер (2 сезон, англ.)
Моя большая греческая свадьба 3
Трейлер (англ.)
Бедные-несчастные
Тизер (англ.)
Молодой Папа
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь