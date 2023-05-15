Звезда фильма «Миссия: невыполнима» скрывал борьбу с алкоголизмом на съемках

Актер Саймон Пегг рассказал, что ему удалось скрыть свою борьбу с алкоголизмом во время съемок фильма «Миссия: невыполнима 3». Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

«Ты учишься делать это так, чтобы никто не заметил. Ты сделаешь все возможное, чтобы его [алкоголизм] не остановили. Но в конце концов доходит до того, что скрывать это становится невозможно, и именно тогда, к счастью, я смог выбраться из этой передряги», — признался актер.

По словам Пегга, он столкнулся с алкогольной зависимостью в попытках пережить эмоциональную боль. Побороть зависимость он смог после рождения дочери в 2009 году.