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15 мая 2023, новость

Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом

Актер рассказал, что Питт сам вышел с ним на связь
Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко в эфире онлайн-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» признался, что ему пришлось отказаться от съемок в голливудском проекте.

По словам артиста, его приглашали на роль в фильм «Война миров Z» с Брэдом Питтом. Однако он не смог выучить сценарий на английском. «Я читаю и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но все вместе — не понимаю. Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда», — вспоминает он.

Куценко рассказал, что Брэд Питт сам вышел с ним на связь и похвалил его актерский талант. Однако актеру так и не суждено было сняться с голливудской звездой. «Нас соединили по видео, он говорит — Гоша, шикарно играешь. Прочитай текст. Я, когда увидел его, думаю: ужас, позор!» — рассказал Куценко. В итоге он отказался от роли и перестал выходить на связь с авторами проекта.

В итоге в фильме все же появился российский актер — Константин Хабенский. После съемок Куценко общался с ним, и тот высоко оценил актерский талант Брэда Питта.

Постапокалиптический боевик «Война миров Z» снят по одноименному роману Майкла Брукса. Он появился на экранах в 2013 году. Сюжет повествует о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйне (Питт), который пытается предотвратить нашествие зомби. Картина заработала в прокате больше $540 млн и стала самым коммерчески успешным проектом в карьере Питта, который также выступил продюсером фильма.

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