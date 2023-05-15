Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом

Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко в эфире онлайн-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» признался, что ему пришлось отказаться от съемок в голливудском проекте.

По словам артиста, его приглашали на роль в фильм «Война миров Z» с Брэдом Питтом. Однако он не смог выучить сценарий на английском. «Я читаю и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но все вместе — не понимаю. Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда», — вспоминает он.

Куценко рассказал, что Брэд Питт сам вышел с ним на связь и похвалил его актерский талант. Однако актеру так и не суждено было сняться с голливудской звездой. «Нас соединили по видео, он говорит — Гоша, шикарно играешь. Прочитай текст. Я, когда увидел его, думаю: ужас, позор!» — рассказал Куценко. В итоге он отказался от роли и перестал выходить на связь с авторами проекта.

В итоге в фильме все же появился российский актер — Константин Хабенский. После съемок Куценко общался с ним, и тот высоко оценил актерский талант Брэда Питта.