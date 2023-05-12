Дочь погибшего Пола Уокера появится в «Форсаже 10»

Мидоу Уокер | Источник: Legion-Media.ru

Дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Уокер поделилась соцсетях новостью о том, что сыграет камео в фильме «Форсаж 10».

Наследница актера показала фото со съемок и рассказала об участии в проекте. «Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином [Дизелем], Джорданой [Брюстер], Мишель [Родригес], Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — написала Уокер в личном блоге.

Ранее режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летерье намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором, которого сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году. «Действие "Форсажа 10" разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением», — отметил Летерье.