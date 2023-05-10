Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем словами «не дождетесь»

Евгений Петросян в шоу «Аншлаг»

Народный артист РСФСР и юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о своей госпитализации и проблемах со здоровьем, которые неоднократно появлялись в СМИ в начале мая, словами «не дождетесь». Пост с ответом на слухи артист опубликовал в соцсетях.

«Во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — заверил юморист.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян якобы попал в реанимацию после установки зубного импланта. Позже супруга артиста Татьяна Брухунова опровергла эту информацию.

2 мая в СМИ появились сведения, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Утверждалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и якобы обнаружили кисты в обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально. 4 мая он рассказал, что его выписали.