Наверх
10 мая 2023, фоторепортажСъемки

Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки

Актриса сыграет вирусолога в многосерийной драме «Точка ноль»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

Марина Александрова приступила к съемкам в сериале «Точка ноль». Она играет главную роль — вирусолога Анну Маркову, переезжающую из Москвы в Новосибирск, где ей предстоит работать в Вирусологическом центре.

Героиня пытается сбежать от личных проблем, но на новом месте судьба готовит ей новое испытание — из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне фиксируется вспышка неизвестного вируса.

Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню, однако это не так просто: местные жители не доверяют современным методам лечения и не осознают всей опасности. А в деревне тем временем разгорается чума нового типа.

«Любой старт – это вызов, обнуление всех процессов, вечный поиск и открытия, — отмечает Марина Александрова. — У нас очень талантливая команда во главе с режиссером Сергеем Пикаловым, он держит в руках факел, а мы идем за ним на свет!»

В сериале, помимо Александровой, снимаются Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Константин Белошапка и другие.

Автором сценария стал Кирилл Притула. Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр Иви и кинокомпания Team Films.

Премьера сериала «Точка ноль» ожидается в 2024 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Константин Белошапка
Наталья Рогожкина
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
Марина Александрова
Сергей Марин
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
Точка ноль
Назад в 1996-й: как снимали новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд
Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
«Это все внутри сидит»: Светлаков рассказал, почему снял сериал о деревне
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Климова вернулась к роли в сериале «По законам военного времени»: первые кадры
Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика»
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале
Лолита поделилась впечатлениями от съемок у Бондарчука
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране
Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Звезда «Мумии» вспомнил, как едва не погиб на съемках
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»
Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода
Новые трейлеры
Переполненная комната
Трейлер (англ.)
Птичий короб: Барселона
Тизер (англ.)
Мег 2: Впадина
Трейлер (англ.)
Оппенгеймер
Трейлер №2 (англ.)
Спасти единственного сына
Трейлер
Плейлист волонтера
Трейлер
Дюна 2
Трейлер (англ.)
Переводчик
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь