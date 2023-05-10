Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки

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Марина Александрова приступила к съемкам в сериале «Точка ноль». Она играет главную роль — вирусолога Анну Маркову, переезжающую из Москвы в Новосибирск, где ей предстоит работать в Вирусологическом центре.

Героиня пытается сбежать от личных проблем, но на новом месте судьба готовит ей новое испытание — из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне фиксируется вспышка неизвестного вируса.

Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню, однако это не так просто: местные жители не доверяют современным методам лечения и не осознают всей опасности. А в деревне тем временем разгорается чума нового типа.

«Любой старт – это вызов, обнуление всех процессов, вечный поиск и открытия, — отмечает Марина Александрова. — У нас очень талантливая команда во главе с режиссером Сергеем Пикаловым, он держит в руках факел, а мы идем за ним на свет!»

Автором сценария стал Кирилл Притула. Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр Иви и кинокомпания Team Films.