Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма

По сюжету, во время зимовки в Северной Африке воробей Ричард (именно его озвучил Воробьев) узнает, что в этот раз ему не доверят возглавлять перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу.