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10 мая 2023, новостьСъемки

Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма

Артисты вернулись к своим ролям в продолжении ленты «Трио в перьях»
Алексей Воробьев

Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Алексей Воробьев озвучили главных героев в продолжении мультфильма «Трио в перьях» — «Трио в перьях 2».

По сюжету, во время зимовки в Северной Африке воробей Ричард (именно его озвучил Воробьев) узнает, что в этот раз ему не доверят возглавлять перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу.

Киркоров и Гагарина также вернулись к своим ролям пернатых авантюристов-путешественников — эксцентричного попугая Кики и совы Ольги.

Полина Гагарина

«Я озвучиваю уже знакомую мне прекрасную сову Ольгу, вернулась к ее роли и очень рада снова с ней встретиться, — рассказала Полина Гагарина. — Это для меня особенная роль, ведь первую часть я озвучивала глубоко беременная Миюшей».

В широкий прокат мультфильм «Трио в перьях 2» выйдет 18 мая.

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