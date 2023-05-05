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5 мая 2023, новость

Сыгравшей принцессу Лею актрисе посмертно открыли звезду на «Аллее славы»

Дочь Кэрри Фишер в своей речи высказалась о народной любви к героине «Звездных войн»
Кэрри Фишер в образе принцессы Леи | Источник: Legion-Media.ru

На голливудской «Аллее славы» прошла церемония открытия звезды актрисы Кэрри Фишер. Об этом сообщает CNN.

На мероприятии звезду в честь артистки открыли ее дочь Билли Лурд и коллега Фишер по «Звездным войнам» Марк Хэмилл (Люк Скайуокер). Лурд надела платье-футляр, демонстрирующее образ культовой героини Фишер принцессы Леи, и была окружена дроидами из «Звездных войн» на подиуме.

«Лея — это больше, чем просто персонаж, это чувство. Любовь людей к Лее не умерла, она продолжает передаваться из поколения в поколение, точно так же, как моя мама передала ее мне, и я теперь передаю ее своим детям. И, надеюсь, они передадут это своим», — произнесла речь дочь Фишер. Хэмилл добавил, что «Кэрри была нашей принцессой», и описал ее как «великолепную, независимую женщину, от которой захватывало дух».

Звезда Фишер стала 2754-й на «Алее славы». Она расположена неподалеку от звезды в честь ее матери, актрисы Дебби Рейнольдс, скончавшейся в декабре 2016 года, всего через день после того, как Фишер умерла от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Кэрри Фишер — актриса, сценарист и прозаик. Всемирную известность ей принесла роль принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Кроме того, она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Когда Гарри встретил Салли», «Сердцеедки», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Секс в большом городе», «Тайны Смолвиля», «Неразгаданное» и других. Сложным отношениям с матерью посвящен автобиографический роман Кэрри «Открытки с края бездны», по которому Майк Николс в 1991 году снял одноименный фильм с Мэрил Стрип в главной роли.

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