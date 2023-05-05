Сыгравшей принцессу Лею актрисе посмертно открыли звезду на «Аллее славы»

«Лея — это больше, чем просто персонаж, это чувство. Любовь людей к Лее не умерла, она продолжает передаваться из поколения в поколение, точно так же, как моя мама передала ее мне, и я теперь передаю ее своим детям. И, надеюсь, они передадут это своим», — произнесла речь дочь Фишер. Хэмилл добавил, что «Кэрри была нашей принцессой», и описал ее как «великолепную, независимую женщину, от которой захватывало дух».