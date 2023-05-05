Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV

«Я уважаю сценаристов и их труд. Все, что мы прославляем и чтим в кино и на телевидении, придумано ими. И пока решение не будет найдено, я предпочитаю ждать и отказываюсь от проведения MTV Movie & TV Awards в этом году. Я благодарю MTV, с которыми мне всегда было очень комфортно сотрудничать, и не могу дождаться, чтобы стать частью их шоу в следующем году», — говорится в официальном заявлении Бэрримор.