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5 мая 2023, новость

Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV

Таким образом актриса выразила солидарность с бастующими сценаристами
Дрю Бэрримор | Источник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Дрю Бэрримор отказалась от проведения кинопремии MTV в знак солидарности с бастующими сценаристами, сообщает Variety.

Бэрримор, которая уже несколько лет является ведущей собственного телевизионного развлекательного шоу, была приглашена провести предстоящую церемонию MTV Movie & TV Awards.

Из-за массовой забастовки Гильдии сценаристов США звезда «Ангелов Чарли» отказалась от проведения кинопремии, желая таким образом выразить свою поддержку сценаристам.

«Я уважаю сценаристов и их труд. Все, что мы прославляем и чтим в кино и на телевидении, придумано ими. И пока решение не будет найдено, я предпочитаю ждать и отказываюсь от проведения MTV Movie & TV Awards в этом году. Я благодарю MTV, с которыми мне всегда было очень комфортно сотрудничать, и не могу дождаться, чтобы стать частью их шоу в следующем году», — говорится в официальном заявлении Бэрримор.

Напомним, 2 мая совет директоров Writers Guild of America (Американская гильдия сценаристов) принял решение о забастовке. Организации не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Сценаристы требовали учесть их требования относительно переработок на фоне возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. Это первая за 15 лет забастовка сценаристов.

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