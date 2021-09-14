71-летний Джефф Бриджес победил лимфому и коронавирус

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Американский актер Джефф Бриджес рассказал, что почти победил лимфому. Новость появилась на официальном сайте артиста.

По словам исполнителя роли Чувака в «Большом Лебовски», он находится в стадии ремиссии, а его опухоль уменьшилась «до размеров шарика». Артист также вылечился от коронавируса и признался, что по сравнению с этим его онкологическое заболевание казалось «кусочком пирога».

Бриджес предположил, что заразился COVID-19 в начале этого года, когда проходил курс химиотерапии. Из-за нее иммунная система актера и так была ослаблена, поэтому он провел пять недель в больнице, где его лечили от коронавируса. Артист заявил, что приблизился к смерти, но это помогло ему понять, что жизнь коротка и прекрасна. Бриджес отметил:

Ковид неплохо надрал мне задницу, но я сделал двойную вакцинацию и сейчас чувствую себя намного лучше. Джефф Бриджес

Он добавил также, что успел воплотить свою мечту и побывать на свадьбе дочери Хейли.