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14 сентября 2021, новость

71-летний Джефф Бриджес победил лимфому и коронавирус

Звезда «Большого Лебовски» сообщил, что он находится в стадии ремиссии, а его опухоль уменьшилась «до размеров шарика»
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фотографий
8
фотографий

Американский актер Джефф Бриджес рассказал, что почти победил лимфому. Новость появилась на официальном сайте артиста.

По словам исполнителя роли Чувака в «Большом Лебовски», он находится в стадии ремиссии, а его опухоль уменьшилась «до размеров шарика». Артист также вылечился от коронавируса и признался, что по сравнению с этим его онкологическое заболевание казалось «кусочком пирога».

Бриджес предположил, что заразился COVID-19 в начале этого года, когда проходил курс химиотерапии. Из-за нее иммунная система актера и так была ослаблена, поэтому он провел пять недель в больнице, где его лечили от коронавируса. Артист заявил, что приблизился к смерти, но это помогло ему понять, что жизнь коротка и прекрасна. Бриджес отметил:

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Ковид неплохо надрал мне задницу, но я сделал двойную вакцинацию и сейчас чувствую себя намного лучше.
Джефф Бриджес

Он добавил также, что успел воплотить свою мечту и побывать на свадьбе дочери Хейли.

Впервые о своем онкологическом заболевании артист рассказал осенью 2020 года. «Как бы сказал Чувак, обнаружилось новое дерьмо», — написал тогда он.

Помимо «Большого Лебовски» Бриджес известен по ролям в таких фильмах, как «Планета Ка-Пэкс», «Страна приливов», «Трон: Наследие», «Призрачный патруль», «Kingsman: Золотое кольцо», «Сумасшедшее сердце» (за эту роль актер получил премию «Оскар») и «Железная хватка».

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