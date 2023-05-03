Близкие попросили молиться за госпитализированного актера Джейми Фокса

Близкие госпитализированного голливудского актера Джейми Фокса попросили молиться за него. Об этом сообщает TMZ.
55-летний Фокс провел в больнице уже около трех недель после того, как ему неожиданно стало плохо. Точного диагноза семья не называет.
Из-за болезни ему пришлось отказаться от съемок в комедийном боевике «Снова в деле» с Кэмерон Диаз — в оставшихся сценах его заменит дублер. Кроме того, без Фокса стартовали съемки нового сезона музыкального шоу Beat Shazam, где он должен был быть ведущим, а его дочь — диджеем.
Напомним, Джейми Фоксу потребовалась помощь врачей 13 апреля. Актер был госпитализирован со съемочной площадки фильма «Снова в деле». Сообщалось, что он потерял сознание и не выходил на связь около суток.
Свою первую крупную роль он сыграл в 1999 году в фильме Оливера Стоуна «Каждое воскресенье». Также снимался вместе с Томом Крузом в фильме «Соучастник», за роль в котором был номинирован на «Оскар» за лучшую роль второго плана. «Оскар» за лучшую роль Фокс получил за работу в байопике «Рэй», где он сыграл певца Рэя Чарльза. Также снимался в картинах «Морпехи», «Полиция Майами: Отдел нравов», «Королевство», «Солист» и «Законопослушный гражданин».