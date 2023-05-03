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3 мая 2023, новость

Павел Воля заявил, что Юдашкин «благословил» Comedy Club

Комик рассказал, как модельер принял приглашение на тогда еще никому не известное шоу
Валентин Юдашкин | Источник: PersonaStars

Юморист Павел Воля в соцсетях высказался об уходе из жизни модельера Валентина Юдашкина.

Комик вспомнил, как Юдашкин принял приглашение стать гостем шоу Comedy Club за два года до официального выпуска на телевидении. «Мы тогда все обалдели, что Валентин Юдашкин не просто принял наше приглашение, но еще и пришел к тогда еще никому неизвестным ребятам. Тем самым он, можно сказать, благословил всю нашу команду на дальнейший успех», — поделился Воля.

По словам шоумена, визит модельера дал юмористам уверенность, что они «все делают правильно». Воля признался, что он с коллегами был удивлен тем, что Юдашкин действительно пришел в зал Comedy Club.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет. Причиной смерти Юдашкина стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с 2016 года. Несмотря на болезнь, он работал над созданием коллекций для своего дома Valentin Yudashkin до последнего времени.

Прощание с Валентином Юдашкиным пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

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