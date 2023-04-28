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28 апреля 2023, новость

Кудрявцева заявила, что сочувствует Блиновской после задержания

Телеведущая высказалась о громком деле соавтора фильма «Марафон желаний»
Лера Кудрявцева | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала в Telegram-канале задержание блогерши и продюсера фильма «Марафон желаний» Елены Блиновской.

Кудрявцева в шоке от того, что у кого-то может быть налоговый долг в размере почти миллиарда рублей. В связи с такой суммой неуплаты, звезде стало интересно, какой доход у Блиновской. Она уточнила, что не завидует блогерше. Более того, ведущая сочувствует автору «Марафона желаний».

«Потому что попала она, походу, серьезно. Блогером, что ли, стать. Буду исправно платить налоги», — заключила Кудрявцева.

27 апреля Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб., а также в отмывании денежных средств в особо крупном размере (более 43 млн руб.). Блогерша в тот же день попыталась покинуть границы России, однако была задержана в Смоленской области.

Позже в Следственном управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что в ходе допроса Блиновская полностью признала вину. 28 апреля стало известно, что блогершу доставили в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения

Напомним, Елена Блиновская прославилась в соцсетях как успешный коуч личностного роста, автор многочисленных онлайн-тренингов. В 2020 году на экраны вышел фильм «Марафон желаний», где она не только повилась в камео, но и выступила продюсером. В 2022 году стала ведущей шоу «Дом исполнения желаний» на телеканале ТВ-3.

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