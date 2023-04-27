Звезда «Кухни» опроверг слухи о съемках продолжения сериала

Марк Богатырев и Елена Подкаминская в фильме «Кухня в Париже»

Актер и звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев в разговоре с изданием «Подъем» опроверг слухи о съемках продолжения проекта.

«Ошиблись, никакой новой "Кухни" не будет. Просто мы снимались вместе в рекламном ролике», — пояснил Богатырев.

До этого актриса Ольга Кузьмина опубликовала в соцсетях видео со съемочной площадки неизвестного проекта, при этом в кадр попали актерские вагончики Богатырева, а также Михаила Боярского и Андрея Соколова. В сети сочли, что артисты участвуют в создании новых серий комедийного шоу.

Ранее Андрей Соколов тоже опроверг слухи о том, что заменит Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня».