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27 апреля 2023, новость

Звезда «Кухни» опроверг слухи о съемках продолжения сериала

Ранее актриса сериала опубликовала фото со съемочной площадки с намеками на воссоединение с коллегами по популярному проекту
Марк Богатырев и Елена Подкаминская в фильме «Кухня в Париже»

Актер и звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев в разговоре с изданием «Подъем» опроверг слухи о съемках продолжения проекта.

«Ошиблись, никакой новой "Кухни" не будет. Просто мы снимались вместе в рекламном ролике», — пояснил Богатырев.

До этого актриса Ольга Кузьмина опубликовала в соцсетях видео со съемочной площадки неизвестного проекта, при этом в кадр попали актерские вагончики Богатырева, а также Михаила Боярского и Андрея Соколова. В сети сочли, что артисты участвуют в создании новых серий комедийного шоу.

Ранее Андрей Соколов тоже опроверг слухи о том, что заменит Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня».

Сериал «Кухня» выходил на канале СТС с 2012 по 2016 годы, в 2014 году также вышел полнометражный фильм «Кухня в Париже». Помимо Богатырева и Кузьминой, в шоу снимались Дмитрий Назаров, Елена Подкаминская, Виктор Хориняк и другие.

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