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26 апреля 2023, новость

Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке

Актер появится в новой экранизации повести Роальда Даля с Тимоти Шаламе в главной роли
Умпа-лумпа в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом пишет Variety.

В трейлере мюзикла «Вилли Вонка», показанном на выставке CinemaCon, появляется один из умпа-лумпов, которого играет Грант. В видео герой застрял в крошечной стеклянной банке. Позже Вонка нанимает его, чтобы поддерживать свою фабрику в рабочем состоянии.

Во время выступления на сцене CinemaCon Шаламе назвал роль «сбывшейся мечтой». Он отметил, что прошлые версии персонажа были «циничными». «Этот Вилли полон радости, надежды и желания стать величайшим шоколатье», — заключил актер.

Напомним, впервые книга «Чарли и шоколадная фабрика» была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, главную роль в его картине исполнил Джонни Депп.

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