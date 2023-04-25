Актриса популярного сериала призвала Кардашьян отказаться от роли в нем

Пэтти ЛюПон в сериале «Американская история ужасов» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса и певица Пэтти ЛюПон раскритиковала участие Ким Кардашьян в сериале «Американская история ужасов». Ее слова цитирует People.

ЛюПон считает, что Кардашьян не стоит сниматься в новом сезоне. «Прости, прости меня, Ким. Что ты делаешь со своей жизнью?» — отреагировала артистка, сыгравшая в сериале Джоан Рэмси и певицу кабаре Кэти Пизазз.

По словам ЛюПон, в 12-м сезоне «Американской истории ужасов» стоило бы сняться известному актеру. Какого именно актера она имеет в виду, певица не уточнила. Она также призвала Кардашьян отказаться от роли.