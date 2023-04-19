Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото

По сюжету, главная героиня — известный хореограф, в прошлом советская прима-балерина Рута Майерс (Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль по приглашению нового директора главного театра балета (Бондарчук). Ей придется заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Гордин), с которым когда-то они были парой. Старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой.

«Рута Майерс в нашей истории — большой известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией, — рассказывает Алла Сигалова. — Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации, она не закована в какие-то латы, скрывающие её настоящую. И играть такую героиню было, безусловно, очень интересно».