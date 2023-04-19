Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото

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Опубликованы трейлер и первые фото со съемок многообещающего нового сериала — психологической драмы Евгения Сангаджиева «Балет».
Главные роли в проекте исполнили Алла Сигалова, Федор Бондарчук, Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской, Елизавета Янковская, Игорь Гордин, Евгения Добровольская, Мария Фомина и многие другие.
По сюжету, главная героиня — известный хореограф, в прошлом советская прима-балерина Рута Майерс (Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль по приглашению нового директора главного театра балета (Бондарчук). Ей придется заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Гордин), с которым когда-то они были парой. Старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой.
«Рута Майерс в нашей истории — большой известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией, — рассказывает Алла Сигалова. — Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации, она не закована в какие-то латы, скрывающие её настоящую. И играть такую героиню было, безусловно, очень интересно».
Любопытно, что в сериале будут показаны семь балетных постановок — и это не только классика вроде «Жизели» и «Лебединого озера», но и созданные специально для проекта номера. В съемках были задействованы балетные труппы ведущих театров страны, а хореографом-постановщиком выступил лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава.
Премьера сериала «Балет» состоится 18 мая 2023 года на сервисе Wink.