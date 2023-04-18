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18 апреля 2023, новость

Ургант отметил 45-летие и день рождения своего шоу с коллегами

Праздничную вечеринку посетили Алла Михеева, Александр Гудков и Дмитрий Хрусталев
Иван Ургант | Источник: Алексей Молчановский

Телеведущий Иван Ургант встретился с друзьями и коллегами в одном из московских ресторанов, чтобы отметить свой юбилей и 11-летие программы «Вечерний Ургант», первый выпуск которой вышел в эфир 16 апреля 2012 года.

Гостями праздничной вечеринки стали Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков и другие члены команды «Вечернего Урганта».

Напомним, последний на данный момент выпуск передачи вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После начала специальной военной операции России на Украине шоу перестало выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).

В феврале 2023 года телеведущий опубликовал фото из студии — авторская и продюсерская группы Урганта привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» о поющих и танцующих аватарах.

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