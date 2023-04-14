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14 апреля 2023, новость

Леди Гага получила должность в Белом доме

Байден назначил певицу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству
Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Леди Гага назначена президентом Соединенных Штатов Джо Байденом сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Там подчеркнули, что она активно участвует в благотворительной деятельности и ряде общественных кампаний.

Вместе с Леди Гагой сопредседателем комитета был назначен продюсер Брюс Коэн.

Напомним, Леди Гага и режиссер Тодд Филлипс объявили о завершении съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих». Филлипс опубликовал фото со съемок с Гагой и актером Хоакином Фениксом. В ленте артисты сыграли Джокера и Харли Квинн.

Съемки фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса начались в декабре прошлого года. Также в продолжении «Джокера» снялись Брендан Глисон и Зази Битц. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.

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