Леди Гага получила должность в Белом доме

Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Леди Гага назначена президентом Соединенных Штатов Джо Байденом сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Там подчеркнули, что она активно участвует в благотворительной деятельности и ряде общественных кампаний.

Вместе с Леди Гагой сопредседателем комитета был назначен продюсер Брюс Коэн.

Напомним, Леди Гага и режиссер Тодд Филлипс объявили о завершении съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих». Филлипс опубликовал фото со съемок с Гагой и актером Хоакином Фениксом. В ленте артисты сыграли Джокера и Харли Квинн.