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14 апреля 2023, новость

На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро

Певица отказалась от использования своего имени и изображения при производстве вина Buzwine
Ольга Бузова | Источник: PersonaStars

Алкогольная компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала иск к певице и звезде реалити-шоу «Дом 2» Ольге Бузовой на миллион евро и полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2020 году «ГВД» и Бузова договорились о производстве вина Buzwine. После начала розлива вина Бузова разорвала договор на использование своего изображения и имени.

Теперь производитель алкоголя пожаловался в Верховный суд на музыкальный лейбл, представляющий интересы певицы, от звезды требуют вернуть деньги за утилизированные бутылки.

Известно, что с «ГВД» были взысканы денежные средства за невыполнение контракта на производство вина, и убытки составили €1,15. В 1,5 млн руб. обошлась утилизация.

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