На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро

Алкогольная компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала иск к певице и звезде реалити-шоу «Дом 2» Ольге Бузовой на миллион евро и полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2020 году «ГВД» и Бузова договорились о производстве вина Buzwine. После начала розлива вина Бузова разорвала договор на использование своего изображения и имени.
Теперь производитель алкоголя пожаловался в Верховный суд на музыкальный лейбл, представляющий интересы певицы, от звезды требуют вернуть деньги за утилизированные бутылки.
Известно, что с «ГВД» были взысканы денежные средства за невыполнение контракта на производство вина, и убытки составили €1,15. В 1,5 млн руб. обошлась утилизация.