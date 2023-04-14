На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро

Ольга Бузова | Источник: PersonaStars

Алкогольная компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала иск к певице и звезде реалити-шоу «Дом 2» Ольге Бузовой на миллион евро и полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2020 году «ГВД» и Бузова договорились о производстве вина Buzwine. После начала розлива вина Бузова разорвала договор на использование своего изображения и имени.

Теперь производитель алкоголя пожаловался в Верховный суд на музыкальный лейбл, представляющий интересы певицы, от звезды требуют вернуть деньги за утилизированные бутылки.