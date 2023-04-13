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13 апреля 2023, фоторепортажСъемки

Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото

Актер вновь снимется у Сарика Андреасяна в «Жизни по вызову»
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Фото: Kion

Стартовали съемки продолжения нашумевшего сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли.

Напомним, первый сезон рассказывал о ведущем двойную жизнь владельце элитного эскорт-агентства Александре Шмидте по прозвищу Мэджик (или Волшебник) в исполнении Прилучного, в финале бежавшем за границу. В новых сериях Шмидт возвращается в Москву ради мести своим врагам. Однако его главная цель – спасти дочь Алину (Василина Юсковец), которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.

Роли в новом сезоне исполнят, помимо Прилучного, исполнят Елизавета Моряк, Никита Кологривый, Михаил Горевой, Владимир Сычев, Александр Яцко, Алексей Кирсанов и другие.

Павел Прилучный, ранее уже признававшийся в любви к своему неоднозначному герою, отмечает: «Мне очень интересен мой герой – Шмидт. И я с удовольствием согласился сниматься во втором сезоне. Продолжение впечатлит зрителей острым сюжетом, эротическими сценами, их будет не меньше, чем в 1 сезоне, и детективной интригой, которой пронизан весь сценарий».

Режиссером и продюсером проекта по-прежнему выступает Сарик Андреасян.

Продолжение откровенной драмы об изнанке рынка эскорт-услуг «Жизнь по вызову» будет доступно на онлайн-платформе Kion. Дата премьеры пока не называется.

6.5
Жизнь по вызову
2022/Россия18+драмадля взрослых
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