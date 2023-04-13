Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото

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Напомним, первый сезон рассказывал о ведущем двойную жизнь владельце элитного эскорт-агентства Александре Шмидте по прозвищу Мэджик (или Волшебник) в исполнении Прилучного, в финале бежавшем за границу. В новых сериях Шмидт возвращается в Москву ради мести своим врагам. Однако его главная цель – спасти дочь Алину (Василина Юсковец), которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.

Павел Прилучный, ранее уже признававшийся в любви к своему неоднозначному герою, отмечает: «Мне очень интересен мой герой – Шмидт. И я с удовольствием согласился сниматься во втором сезоне. Продолжение впечатлит зрителей острым сюжетом, эротическими сценами, их будет не меньше, чем в 1 сезоне, и детективной интригой, которой пронизан весь сценарий».

Режиссером и продюсером проекта по-прежнему выступает Сарик Андреасян.