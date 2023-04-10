Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках

Американский актер Тимоти Шаламе сам исполнит песни для роли певца Боба Дилана, которую он исполнит в фильме режиссера Джеймса Мэнголда, сообщает издание Collider.
Во время интервью Мэнголда спросили, будет ли Шаламе сам петь в фильме, на что режиссер решительно ответил: «Конечно!»
Как рассказал режиссер, съемки фильма о музыканте, изначально называвшегося Going Electric, но позже переименованного в A Complete Unknown, планируется начать в августе 2023 года.
Известно, что байопик расскажет об отходе Дилана от кантри и фолка и его становлении в статусе рок-звезды.
Ранее представитель Тимоти Шаламе прокомментировал слухи о том, что актер якобы проходил прослушивание для роли в сиквеле «Гладиатора». По словам агента Шаламе, актер не пробовался на роль уже несколько лет и был слишком занят съемками «Дюны 2», чтобы участвовать в каких-либо других проектах.