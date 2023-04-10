Наверх
10 апреля 2023, новость

Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках

Актер сам исполнит все песни Боба Дилана в биографическом фильме о нем
Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Тимоти Шаламе сам исполнит песни для роли певца Боба Дилана, которую он исполнит в фильме режиссера Джеймса Мэнголда, сообщает издание Collider.

Во время интервью Мэнголда спросили, будет ли Шаламе сам петь в фильме, на что режиссер решительно ответил: «Конечно!»

Как рассказал режиссер, съемки фильма о музыканте, изначально называвшегося Going Electric, но позже переименованного в A Complete Unknown, планируется начать в августе 2023 года.

Известно, что байопик расскажет об отходе Дилана от кантри и фолка и его становлении в статусе рок-звезды.

Ранее представитель Тимоти Шаламе прокомментировал слухи о том, что актер якобы проходил прослушивание для роли в сиквеле «Гладиатора». По словам агента Шаламе, актер не пробовался на роль уже несколько лет и был слишком занят съемками «Дюны 2», чтобы участвовать в каких-либо других проектах.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Дюна 2
Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»
Джеймс Мэнголд
James Mangold
Боб Дилан
Bob Dylan
92-летний Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
О Майкле Джексоне снимут байопик
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Про Брюса Ли снимут биографический фильм
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Безруков снимается в новом историческом сериале
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Российский режиссер снимет боевик с Идрисом Эльбой
Орбакайте сообщила о работе над фильмом «Любовь-морковь 4»
Данила Козловский снимет новый фильм
У фильма «Лед» с Александром Петровым появится третья часть
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Звезда «50 оттенков серого» снимется в экранизации Агаты Кристи
Иван Янковский снялся в фильме о русской семье в Европе
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме о модельере
Компания Риз Уизерспун собирается снять фильм по сказке «Три медведя»
Анонсирован перезапуск «Тарзана»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела
Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»
Начались съемки криминальной комедии с участием Ромы Зверя
Новые трейлеры
Индиана Джонс и колесо судьбы
Трейлер №2 (англ.)
Асока
Тизер (англ.)
Далилэнд
Трейлер (англ.)
Жанна Дюбарри
Трейлер (франц.)
Гипноз
Трейлер (англ.)
Большая или маленькая ложь
Дублированный трейлер
Барби
Тизер-трейлер №2 (англ.)
Человек-паук: Паутина вселенных
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь