Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках

Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Тимоти Шаламе сам исполнит песни для роли певца Боба Дилана, которую он исполнит в фильме режиссера Джеймса Мэнголда, сообщает издание Collider.

Во время интервью Мэнголда спросили, будет ли Шаламе сам петь в фильме, на что режиссер решительно ответил: «Конечно!»

Как рассказал режиссер, съемки фильма о музыканте, изначально называвшегося Going Electric, но позже переименованного в A Complete Unknown, планируется начать в августе 2023 года.

Известно, что байопик расскажет об отходе Дилана от кантри и фолка и его становлении в статусе рок-звезды.