Возлюбленную Курбана Омарова позвали на кастинг в ремейк турецкого сериала

Курбан Омаров с девушкой Валерией | Источник: PersonaStars

Бизнесмен Курбан Омаров в соцсетях сообщил, что его возлюбленной Валерии предложили сняться в сериале.

По словам бывшего супруга Ксении Бородиной, его нынешней избраннице поступило предложение сыграть главную роль в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Омаров рассказал, что представительница онлайн-кинотеатра написала ему и сообщила, что Валерию приглашают пройти кастинг.

«Валерию приглашают на пробы на главную роль. Отпускать? Отпустить и потом наблюдать, как она с каким-то парнем в телеке выясняет отношения, а потом целуется?» — написал предприниматель в личном блоге.