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7 апреля 2023, новость

Возлюбленную Курбана Омарова позвали на кастинг в ремейк турецкого сериала

Бывший муж Ксении Бородиной сообщил, что его девушка может сняться в адаптации сериала «Постучись в мою дверь»
Курбан Омаров с девушкой Валерией | Источник: PersonaStars

Бизнесмен Курбан Омаров в соцсетях сообщил, что его возлюбленной Валерии предложили сняться в сериале.

По словам бывшего супруга Ксении Бородиной, его нынешней избраннице поступило предложение сыграть главную роль в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Омаров рассказал, что представительница онлайн-кинотеатра написала ему и сообщила, что Валерию приглашают пройти кастинг.

«Валерию приглашают на пробы на главную роль. Отпускать? Отпустить и потом наблюдать, как она с каким-то парнем в телеке выясняет отношения, а потом целуется?» — написал предприниматель в личном блоге.

О том, что в России будет снят ремейк популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», стало известно в декабре 2022 года. Проект будет выходить в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. В центре сюжета турецкой комедии — история девушки-флориста и бизнесмена, которым нужно изображать пару. Второй сезон сериала вышел в 2021 году. Местом действия адаптации сериала станет Москва.

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