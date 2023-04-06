Йоханссон объяснила отказ от соцсетей своим «хрупким эго»

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что отказалась от Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и других соцсетей из-за слишком хрупкой самооценки. Об этом сообщает Page Six.
«Я не могу. Мое эго слишком хрупкое», — пожаловалась Йоханссон.
Звезда «Мстителей» призналась, что однажды пользовалась Instagram три дня, пока не начала испытывать дискомфорт. Йоханссон отметила, что осознала это после того, как потратила 20 минут на изучение чьей-то страницы в соцсети. Вместе с этим артистка добавила, что все еще может взаимодействовать с аудиторией в соцсетях посредством использования аккаунта своей компании, которая производит товары для ухода за кожей.
Напомним, ранее Скарлетт Йоханссон пожаловалась на роль красотки, которую ей всегда приходилось играть в кино. Скарлетт Йоханссон сыграла свою первую роль в 14 лет в фильме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». Настоящий прорыв в ее карьере случился в 2000-х, после главных ролей у Софии Копполы в фильме «Трудности перевода» и у Вуди Аллена в «Матч Поинт». Актриса неоднократно признавалась одной из самых кассовых и высокооплачиваемых голливудских актрис.