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5 апреля 2023, новость

ДиКаприо дал показания по делу о многомиллиардном мошенничестве

Подозреваемый в организации международной аферы бизнесмен Джхо Лоу спонсировал производство «Волка с Уолл-стрит»
Леонардо ДиКаприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер Леонардо ДиКаприо выступил свидетелем в суде по делу о многомиллиардном мошенничестве. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что основным фигурантом разбирательства является бизнесмен Джхо Лоу. Мужчину обвинили в организации международной аферы по отмыванию денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что действия Лоу привели к хищению миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда Малайзии 1MDB. Предположительно, соучастником предпринимателя стал рэпер Прас Мишель. По версии следствия, он был посредником в схеме Лоу.

«Прокуратура утверждает, что с июня по ноябрь 2012 года Лоу приказал перевести более 21,6 миллиона долларов Мишелю от иностранных организаций, чтобы передать деньги на президентские выборы 2012 года», — говорится в документах дела.

По данным правоохранителей, бизнесмен дарил ДиКаприо множество подарков, устраивал с ним вечеринки в разных странах мира и спонсировал производство картины с его участием «Волк с Уолл-стрит». ДиКаприо рассказал агентам ФБР, что познакомился с Лоу в ночном клубе.

В марте стало известно о нераскрытых подробностях допроса ДиКаприо ФБР о связях знаменитости с беглым финансистом Джхо Лоу, который разыскивается международными властями за отмывание денег из фонда 1MDB. Партнеры обсуждали идеи мегафонда стоимостью один миллиард долларов для кинопроизводства, тематического парка Warner Bros. в Азии и другие амбициозные проекты.

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