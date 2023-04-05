Рассел Кроу заявил, что у него нет времени играть Трампа

Новозеландский актер Рассел Кроу ответил на вопрос, собирается ли исполнить роль бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.
Во время интервью с телеканалом Seven Sunrise ведущая Натали Барр спросила, хотел бы Кроу сыграть Трампа. В ответ актер посмотрел на свои часы, улыбнулся и пошутил, что очень занят. «У меня очень, очень и очень много дел», — заявил артист. Звезда ясно дал понять интервьюерам, что не собирается исполнять роль 45-го президента США в кино.
Напомним, ранее Рассел Кроу сообщил, что обсудил с режиссером Ридли Скоттом сиквел фильма «Гладиатор». Он в общих чертах обрисовал сюжет будущего проекта и отметил, что сам принимать участие в сиквеле не планирует.
О том, что Ридли Скотт намерен снять продолжение своего фильма «Гладиатор», стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что работа над продолжением картины уже начата, однако находится на самой ранней стадии. По данным СМИ, сценарий должен был написать Питер Крэйг, известный своими работами над двумя частями «Голодных игр». Отмечалось, что сюжетом фильма станет история сына одной из героинь первой части, который пошел по стопам персонажа Максимуса в исполнении актера Рассела Кроу.