Рассел Кроу заявил, что у него нет времени играть Трампа

Рассел Кроу | Источник: Legion-Media.ru

Новозеландский актер Рассел Кроу ответил на вопрос, собирается ли исполнить роль бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

Во время интервью с телеканалом Seven Sunrise ведущая Натали Барр спросила, хотел бы Кроу сыграть Трампа. В ответ актер посмотрел на свои часы, улыбнулся и пошутил, что очень занят. «У меня очень, очень и очень много дел», — заявил артист. Звезда ясно дал понять интервьюерам, что не собирается исполнять роль 45-го президента США в кино.

Напомним, ранее Рассел Кроу сообщил, что обсудил с режиссером Ридли Скоттом сиквел фильма «Гладиатор». Он в общих чертах обрисовал сюжет будущего проекта и отметил, что сам принимать участие в сиквеле не планирует.