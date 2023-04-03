Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»

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На «Первом канале» готовится к премьере новый сезон вокального шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Оценивать выступления участников будет жюри, состав которого будет меняться каждый выпуск. Так, в первом выпуске судьями станут Леонид Ярмольник, Дарья Мороз, Юрий Маликов и Дмитрий Маликов.

Ведущими проекта выступят Аглая Шиловская и Александр Олешко.