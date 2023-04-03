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3 апреля 2023, фоторепортажСъемки

Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»

Звезды будут соревноваться друг с другом в популярном проекте «Две звезды. Отцы и дети»
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15
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15
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На «Первом канале» готовится к премьере новый сезон вокального шоу «Две звезды. Отцы и дети». 

В новых выпусках участие примут Любовь Успенская и ее дочь Татьяна, Лариса Долина и внучка Саша, Сергей Минаев и его сын Сергей, Аскар Абдразаков и Ирэн, Диана Гурцкая и ее сын Константин, Сосо Павлиашвили и Леван, Алена Свиридова и ее сын Гриша, Мариам Мерабова и София, «ДаБро» и Николай.

Оценивать выступления участников будет жюри, состав которого будет меняться каждый выпуск. Так, в первом выпуске судьями станут Леонид Ярмольник, Дарья Мороз, Юрий Маликов и Дмитрий Маликов.

Ведущими проекта выступят Аглая Шиловская и Александр Олешко.

Первый выпуск проекта «Две звезды. Отцы и дети» выйдет в эфир 9 апреля в 19.00.

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