Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»

На «Первом канале» готовится к премьере новый сезон вокального шоу «Две звезды. Отцы и дети».
В новых выпусках участие примут Любовь Успенская и ее дочь Татьяна, Лариса Долина и внучка Саша, Сергей Минаев и его сын Сергей, Аскар Абдразаков и Ирэн, Диана Гурцкая и ее сын Константин, Сосо Павлиашвили и Леван, Алена Свиридова и ее сын Гриша, Мариам Мерабова и София, «ДаБро» и Николай.
Оценивать выступления участников будет жюри, состав которого будет меняться каждый выпуск. Так, в первом выпуске судьями станут Леонид Ярмольник, Дарья Мороз, Юрий Маликов и Дмитрий Маликов.
Ведущими проекта выступят Аглая Шиловская и Александр Олешко.
Первый выпуск проекта «Две звезды. Отцы и дети» выйдет в эфир 9 апреля в 19.00.