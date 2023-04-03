Подольская пришла в шоу «Голос» в честь дня рождения Преснякова

Певица Наталья Подольская приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу «Голос» на «Первом канале». Она объяснила, что решилась на выступление перед звездными наставниками в честь дня рождения ее супруга Владимира Преснякова-мл., которому 29 марта исполнилось 55 лет. Певица исполнила хит американской звезды Бейонсе If I Were a Boy.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-25380626&id=456294008&hash=0d6f160290538e88&hd=1&partner_ext=30" width="848" height="477" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После небольшой паузы Полина Гагарина решила нажать на кнопку и поставила «блок» Преснякову — по новым правилам передачи наставники могут «блокировать» друг друга.

«Я Наташа, мне 40 лет. Последние 18 живу с этим красавчиком в Москве», — сказала Подольская после выступления, указав на Преснякова. Растроганный артист поднялся на сцену и поцеловал супругу.

По словам Подольской, она боялась выходить на сцену и чувствовала себя юной девушкой с трясущимися руками: «Ощущение, что мне снова 18 лет и я опять на "Фабрике звезд"».