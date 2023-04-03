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3 апреля 2023, новость

Подольская пришла в шоу «Голос» в честь дня рождения Преснякова

Исполнитель отметил 55-летие

Певица Наталья Подольская приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу «Голос» на «Первом канале». Она объяснила, что решилась на выступление перед звездными наставниками в честь дня рождения ее супруга Владимира Преснякова-мл., которому 29 марта исполнилось 55 лет. Певица исполнила хит американской звезды Бейонсе If I Were a Boy.

Во время загрузки произошла ошибка.

После небольшой паузы Полина Гагарина решила нажать на кнопку и поставила «блок» Преснякову — по новым правилам передачи наставники могут «блокировать» друг друга.

«Я Наташа, мне 40 лет. Последние 18 живу с этим красавчиком в Москве», — сказала Подольская после выступления, указав на Преснякова. Растроганный артист поднялся на сцену и поцеловал супругу.

По словам Подольской, она боялась выходить на сцену и чувствовала себя юной девушкой с трясущимися руками: «Ощущение, что мне снова 18 лет и я опять на "Фабрике звезд"».

Напомним, Пресняков стал наставником «Голоса» в одиннадцатом сезоне, стартовавшем в начале марта на «Первом канале», вместе с Полиной Гагариной, Бастой и Антоном Беляевым. Ранее он признался, что для съемок в вокальном телепроекте советовался с Леонидом Агутиным.

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