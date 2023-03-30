Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым

Дмитрий Нагиев в спектакле «Кыся» | Источник: PersonaStars

Адвокат и общественный деятель Наталья Вингур направила обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой запретить показ спектакля «Кыся». Об этом сообщает «Абзац»

Вингур утверждает, что постановка с Дмитрием Нагиевым «идет вразрез с нормами морали». «Из мата и нецензурной брани состоит бо́льшая часть диалогов, сцены спектакля пронизаны пошлостью», — говорится в заявлении.

По словам адвоката, она вместе с друзьями отдала около 24 тыс. рублей за просмотр спектакля. Вингур требует не только запретить постановку, но и компенсировать ей моральный ущерб, а также привлечь к дисциплинарной ответственности отвечающих за «Кысю».

В спектакле Дмитрий Нагиев играет главного героя — петербургского помоечного кота Мартына. Действие разворачивается в эпоху перестройки. Отмечается, что спектакль показывают в российских городах уже около 20 лет. Сценарий постановки Льва Рахлина написан по мотивам пьесы Владимира Кунина.