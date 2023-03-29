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29 марта 2023, новость

Александр Домогаров заявил, что страдал от звездной болезни

Актер признался, что ему до сих пор стыдно за свое поведение
Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

Актер Александр Домогаров в беседе с изданием «7 Дней» рассказал о своей звездной болезни.

Домогаров признался, что страдал от звездной болезни в 90-х. Артист рассказал, что находился в неадекватном состоянии и его «заносило». Актер пребывал в иллюзии, что все может. Он вспомнил, как хамил инспекторам ГАИ.

«Кто я был тогда? Да никто! Я не имел права так разговаривать с людьми, особенно с теми, кто старше меня. Это я сейчас осознаю. А тогда нет. Тогда были острые приступы болезни. Слава Богу, что это довольно быстро прошло. Но перед выздоровлением была тяжкая ломка. А как же? Ведь я привык к вседозволенности!» — поделился Домогаров.

Домогаров отметил, что ему доставляло удовольствие так себя вести, однако в один момент пришло осознание, что это неправильно. От звездной болезни актер избавился в 40 лет. По его словам, период с недугом был «страшным». Он также признался, что ему до сих пор стыдно за свое поведение.

Напомним, ранее Александр Домогаров рассказал о съемках в сериале «Раневская», где он впервые за актерскую карьеру примерил женский наряд.

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