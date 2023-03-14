Домогаров признался, что впервые надел женский наряд для «Раневской»

Актер Александр Домогаров в беседе с изданием StarHit признался, что впервые за актерскую карьеру примерил женский наряд на съемках сериала «Раневская».
Домогаров играет в проекте Василия Качалова. По сюжету, герой актера приходит в гости к балерине Екатерине Гельцер в платье. «Собственно, Качалов и попытался пародировать образ Гельцер в балете "Дон Кихот". И это вышло смешно. А женское одеяние? Ну ведь балерина же, отсюда накладные ресницы, пачка, движения», — объяснил Домогаров.
По словам актера, съемки эпизода в платье убедили его, что балет — «адский труд и великое искусство».
В биографической драме «Раневская» режиссера Дмитрия Петруня, стартовавшей в феврале, заглавную роль — Фаины Георгиевны Раневской — исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук. Также в сериале снялись Ирина Гринева, Полина Кутепова, Даниил Спиваковский и другие.