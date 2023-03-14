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14 марта 2023, новость

Домогаров признался, что впервые надел женский наряд для «Раневской»

Актер отметил, что съемки эпизода в платье убедили его, что балет — «адский труд и великое искусство»
Александр Домогаров в сериале «Раневская»

Актер Александр Домогаров в беседе с изданием StarHit признался, что впервые за актерскую карьеру примерил женский наряд на съемках сериала «Раневская».

Домогаров играет в проекте Василия Качалова. По сюжету, герой актера приходит в гости к балерине Екатерине Гельцер в платье. «Собственно, Качалов и попытался пародировать образ Гельцер в балете "Дон Кихот". И это вышло смешно. А женское одеяние? Ну ведь балерина же, отсюда накладные ресницы, пачка, движения», — объяснил Домогаров.

По словам актера, съемки эпизода в платье убедили его, что балет — «адский труд и великое искусство».

В биографической драме «Раневская» режиссера Дмитрия Петруня, стартовавшей в феврале, заглавную роль — Фаины Георгиевны Раневской — исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук. Также в сериале снялись Ирина Гринева, Полина Кутепова, Даниил Спиваковский и другие.

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