Домогаров признался, что впервые надел женский наряд для «Раневской»

Актер Александр Домогаров в беседе с изданием StarHit признался, что впервые за актерскую карьеру примерил женский наряд на съемках сериала « Раневская ».

Домогаров играет в проекте Василия Качалова. По сюжету, герой актера приходит в гости к балерине Екатерине Гельцер в платье. «Собственно, Качалов и попытался пародировать образ Гельцер в балете "Дон Кихот". И это вышло смешно. А женское одеяние? Ну ведь балерина же, отсюда накладные ресницы, пачка, движения», — объяснил Домогаров.