Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге

Валерия Гай Германика

Режиссером 8-серийной исторической драмы «Княгиня Ольга», которую снимут по заказу «Первого канала», стала Валерия Гай Германика. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию «Марс Медиа», которая спродюсирует проект.

Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета, сейчас идет кастинг. В сериале авторы попытаются переосмыслить историю X века и по-новому рассказать о судьбе первой правительницы Руси, которая приняла христианство.

«Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться», — говорит Германика, уверенная, что проект выводит ее как художника на новый уровень.

Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего. Валерия Гай Германика

«Все тайны и фишки», которые были придуманы для этой работы, Гай Германика сохранила в секрете. К работе над сериалом она пригласила команду своего проекта «Обоюдное согласие»: оператора Геннадия Успангалиева, художника-постановщика Антона Поликарпова.