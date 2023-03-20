Сергей Бурунов стал ведущим нового шоу «ОКнутые люди»

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Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое развлекательное шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым, посвященное необычным хобби пользователей.

Главные участники хобби-шоу — пользователи ОК, которые были отобраны в результате открытого кастинга и получили возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене, а также побороться за денежный приз для творческого развития.

Кроме того, к участию в проекте ОК пригласили популярных блогеров и артистов, среди них: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Зоя Яровицына, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие. Они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды.