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20 марта 2023, новость

Сергей Бурунов стал ведущим нового шоу «ОКнутые люди»

Участвовать в проекте, посвященном необычным хобби, пригласили популярных блогеров и артистов
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15
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15
фотографий

Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое развлекательное шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым, посвященное необычным хобби пользователей.

Главные участники хобби-шоу — пользователи ОК, которые были отобраны в результате открытого кастинга и получили возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене, а также побороться за денежный приз для творческого развития.

Кроме того, к участию в проекте ОК пригласили популярных блогеров и артистов, среди них: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Зоя Яровицына, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие. Они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды.

Теперь за их успехами будут следить миллионы пользователей в еженедельном формате: выпуски шоу будут выходить эксклюзивно в официальной группе в ОК по вторникам, начиная с 28 марта.

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