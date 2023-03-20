Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

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Актера поздравили сама Мур и ее три дочери, а также нынешняя супруга Уиллиса Эмма Хеминг и ее двое детей.

Под роликом актриса написала: «С днем рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания – мы все их чувствуем».

Напомним, ранее сообщалось, что Мур поселилась в доме своего бывшего супруга и его нынешней жены и собирается помогать Эмме Хемминг ухаживать за 68-летним Брюсом Уиллисом.